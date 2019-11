Grève du 5 décembre : l'Île-de-France avance sa prime au vélo électrique

Le 5 décembre, le cauchemar semble inévitable dans les transports franciliens. Lancé par les syndicats de la RATP et de la SNCF, l'appel à une grève reconductible contre la réforme des retraites a été rejoint par la CGT, FO, FSU et Solidaires, puis par des organisations d'Air France, d'EDF, d'avocats ou encore de magistrats, laissant craindre une journée au moins aussi difficile que celle du 13 septembre dernier. À dix jours de la date fatidique, Matignon a souhaité, ce lundi, "faire un point sur l'ensemble de la réforme" avec les partenaires sociaux et montrer que "le dialogue social continue" en recevant des représentants des syndicats et du patronat. De son côté, Île-de-France Mobilités (IDFM) annonce quelques mesures pour permettre aux usagers des transports en commun de s'organiser tant bien que mal.Lire aussi « Dans moins de 5 ans, une capitale européenne bannira la voiture thermique »"Île-de-France Mobilités a passé un contrat avec la SNCF et la RATP avec l'obligation de réaliser un service minimum aux heures de pointe, précise Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités et présidente de la région Île-de-France, dans des propos rapportés par France Bleu. Une interruption dure et longue sans service minimum sera un cauchemar pour les Franciliens. Si le service minimum n'est pas réalisé, je réitère ma demande de remboursement des voyageurs. Enfin, je demande au gouvernement de faire voter un vrai service garanti...