Grève du 5 décembre : greffe, voyage, travail... la mobilisation chamboule leurs plans

L'Australie, Ivan en rêvait depuis des années. « Ce pays immense, la diversité de ses paysages, un Nouvel an à Sydney... », énumère-t-il au téléphone. Alors pour son grand départ, ce Lyonnais de 30 ans a vu les choses en grand : un mois entier sur place, des destinations en pagaille, vols internes inclus.L'amie qui l'accompagne et lui-même ont déboursé près de 5000 euros chacun en réservations. Déjà de quoi stresser ? Alors comptez en plus de cela la grève du 5 décembre ! Car leur avion est censé décoller de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, au nord de Paris, le 9 décembre, quatre jours après le début du mouvement.Comme de nombreux Français, la grève des transports qui s'annonce pourrait, si elle était reconduite, bouleverser ses plans. « Je suis allé prendre des renseignements à la gare pour savoir si notre TGV Lyon-Paris était bien maintenu, rapporte Ivan. On m'a répondu : On ne sait déjà pas pour le 5, alors le 9... »Évidemment, le duo d'aspirants voyageurs étudie déjà d'autres options. Des amis d'Ivan songent à venir à Lyon en voiture pour la Fête des Lumières. Le célèbre festival commence justement le 5 décembre, rendant donc l'aller-retour en train impossible. Mais peut-être pourraient-ils garder deux places pour les deux Lyonnais...Dans la pire des hypothèses, le fonctionnaire se voit même prendre son propre véhicule, quitte à payer une fortune pour un stationnement d'un mois sur le parking de l'aéroport. « Ce qui est le plus dur, finalement, c'est de ne pas savoir si on va devoir improviser », relativise-t-il.Une opération prévue le 17Pour Marie-Caroline, tout changement revêt des enjeux bien plus importants encore. Cette Parisienne de 43 ans souffre d'une grave maladie génétique qui lui détruit le rein. Seule une greffe pourrait lui permettre d'échapper à la dialyse.Sa propre mère a été identifiée comme donneur potentiel. Celle-ci, qui habite ...