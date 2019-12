Grève du 5 décembre : faut-il s'attendre à une «journée noire» sur les routes ?

Faute de métros et de RER, c'est vers la voiture que de nombreux Français risquent de devoir se retourner jeudi prochain. Car pour aller travailler d'une zone à l'autre lorsque les transports en commun sont à l'arrêt, notamment en Ile-de-France, il n'y a parfois pas d'autre choix que de prendre le volant. LIRE AUSSI > Grève RATP du 5 décembre : y aura-t-il « zéro métro, zéro RER » ?Jean-Pierre Orfeuil, professeur émérite à l'École d'urbanisme de Paris et spécialiste des transports, estime qu'environ « un quart de ceux qui vont habituellement travailler en transport en commun prennent, lors d'une grève, le vélo ou des solutions alternatives de mobilité (covoiturage, trottinette, etc.), et le reste utilise sa voiture ». Ce qui n'est pas sans conséquences sur le niveau des bouchons, même si certains décident de partir travailler à l'aube.Toujours plus de bouchons lors des grèvesSans surprise, il faut davantage prendre son mal en patience au volant lors des grèves. Déjà, en temps normal, 14,8 millions de déplacements quotidiens en voiture sont enregistrés en Ile-de-France, selon une étude menée par Ile-de-France Mobilités (IDFM) et portant sur l'année 2018.Le vendredi 13 septembre, jour de mobilisation à la RATP, le compteur des bouchons en Ile-de-France avait atteint 290 km le matin et même 383 km en fin de journée, soit respectivement + 38 % et + 30 % par rapport à la moyenne pour un vendredi.Onze jours plus tard, le 24 septembre, ce sont cette fois les syndicats à la SNCF qui avaient appelé à débrayer. Ce jour-là, le pic de bouchons en Ile-de-France avait carrément atteint 484 km le matin, alors que la moyenne pour un mardi est de 325 km. Les axes les plus bouchés traditionnellement en Ile-de-France sont, notamment, la N118 au niveau de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), certaines portions de l'A86 et du périphérique, ou encore les autoroutes A1, A3, A4 et A6 à l'approche de Paris. On ...