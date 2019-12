Grève du 5 décembre : est-on obligé de se rendre au travail ?

Si la mobilisation contre la réforme des retraites risque d'impacter fortement les trajets quotidiens des Français, le trafic RATP et SNCF étant très perturbé, cela ne donne aucun droit particuliers aux employés.

Non, une grève des transports ne vous donne le droit de ne pas aller au travail (illustration). ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

La journée s'annonce noire jeudi 5 décembre dans les transports en commun. La mobilisation contre la réforme des retraites est en effet très suivie à la SNCF et à la RATP . La SNCF prévoit 90% des TGV et 80% des TER annulés, quand la RATP annonce un trafic "extrêmement perturbé" avec 11 lignes de métro fermées, plus que le 13 septembre, lorsque le mouvement avait quasiment paralysé la capitale.

Si la RATP assure avoir mis en place un plan de mobilités alternatives inédit, entre covoiturage, vélos, trottinettes électriques ou encore VTC, soit l'équivalent de 500.000 voyages, se rendre au travail va rester très complexe pour des millions de Français.

Pour autant, cela ne les autorise pas à ne pas se rendre au travail. "La grève ne constitue pas une excuse pour ne pas venir travailler" , souligne auprès de France Bleu Amélie Gautier, juriste spécialisée dans le droit des affaires.

Des sanctions rares

En revanche, précise-t-elle, "il est rare que des sanctions soient prises par les employeurs à l'encontre d'un salarié en retard ou qui ne peut pas venir à la suite d'une grève des transports".

Par ailleurs, il est précisé sur le site service-public.fr que "le salarié empêché d'aller au travail ou retardé, en raison d'une grève des transports en commun ou de manifestations, ne peut pas être sanctionné. Dans ce cas, il peut invoquer la en présentant un justificatif de son retard ou de son absence (par exemple de la compagnie de transport)".

Pour autant, en cas d'absence ou de retard liée à la grève, l'employeur n'est pas dans l'obligation de payer le salarié . La retenue sur salaire doit être néanmoins strictement proportionnelle à la durée d'absence. Il est également possible de rattraper les heures de retard à un autre moment ou encore de poser un jour de congé ou un RTT. L'employeur ne peut cependant pas contraindre le salarié à poser sa journée à une date qui l'arrange.

Et le télétravail ?

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a appelé fin novembre les employeurs à se montrer "compréhensifs" le 5 décembre, face aux salariés qui auraient des difficultés à se rendre sur leur lieu de travail à cause de la grève des transports. Il ne faut pas, ce jour-là, demander aux gens de faire l'impossible", avait-elle dans le "Grand rendez-vous" Europe 1/CNews/Les Échos, rappelant notamment que "depuis les ordonnances travail, le télétravail est un droit". "Il suffit d'un simple échange d'e-mails entre le salarié et l'employeur" pour le mettre en place , avait-elle insisté.

C'est faux. D'un point de vue strictement juridique, le télétravail n'est ni un droit, ni une obligation pour les salariés ou les employeurs . Le seul cas où un employeur peut imposer du télétravail concerne des "circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie", précise le code du travail.

Le code du travail préconise par ailleurs l'élaboration d'un accord collectif ou d'une charte listant les postes et les critères pour être éligible. Même si le salarié répond aux critères, l'employeur peut refuser l'accès au télétravail, à condition de le justifier par écrit.

En l'absence de charte ou d'accord collectif, l'accès au télétravail peut effectivement se faire directement par échange d'e-mails entre le salarié et l'employeur, comme l'affirme la ministre du travail. L'employeur peut cependant alors refuser la demande sans avoir besoin de justifier sa décision.