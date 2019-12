Grève du 5 décembre : deux policiers frappent un homme à terre, une enquête confiée à l'IGPN

Le parquet de Paris a ouvert une enquête après la diffusion d'une vidéo montrant deux policiers qui frappent un homme dans le cortège parisien. Selon l'analyse des images, au moins l'un d'eux appartient à la Préfecture de police de Paris.

Une douzaine de coups de matraque sur un homme à terre, deux coups de pied, et aucune interpellation : le comportement de deux policiers mobilisés sur la manifestation parisienne contre le projet de réforme des retraites, jeudi 5 décembre, attire l'attention du parquet de Paris. Une enquête a été ouverte, vendredi, du chef de violences par personnes dépositaires de l'autorité publique, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), précise au Monde une source judiciaire.

La scène a lieu en bas du boulevard de Magenta, dans le Xe arrondissement parisien, à 15 h 57, selon les métadonnées des photos réalisées par le photographe et vidéaste NnoMan Cadoret, présent sur les lieux. Depuis une quarantaine de minutes, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont divisé, à cet endroit, le long cortège en deux. Une remorque de chantier a pris feu au croisement du boulevard et de la rue du Château-d'Eau, tout près de la place de la République. Plusieurs milliers de personnes, et l'ensemble des camions syndicaux, ne pourront accéder à la place qu'aux alentours de 16 heures 20.

Les rushs de la vidéo, que Le Monde a pu consulter, montrent deux policiers s'attardant à la fin d'une charge des forces de l'ordre menée devant le 5 du boulevard de Magenta. Plusieurs personnes se sont réfugiées à la hâte dans une cour, dont la porte ouverte donne sur la rue. Un homme seul reste sur le trottoir, à terre : les deux policiers le frappent de plusieurs coups de matraque et de coups de pied. Un des deux policiers se détourne pendant quelques secondes pour repousser les manifestants vers la porte ouverte, pendant que son collègue continue de matraquer le manifestant.

