Grève du 5 décembre : "des millions de Français" risquent de plonger "dans une galère épouvantable", s'inquiète Valérie Pécresse

La présidente de la région Île-de-France a dit avoir "beaucoup de craintes" à propos de la mobilisation contre la réforme des retraites.

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse ( AFP / ERIC PIERMONT )

Alors que les appels à faire grève contre la réforme des retraites se multiplient , la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a confié ses craintes sur cette mobilisation. "J'ai beaucoup de craintes sur cette grève du 5 décembre" qui risque de plonger "des millions de Français dans une galère épouvantable", notamment en Île-de-France où "8,5 millions de personnes" empruntent les transports en commun, a déclaré Valérie Pécresse vendredi 22 novembre sur Sud Radio.

Elle a appelé les syndicats de la SNCF et de la RATP à "ne pas se tromper de combat. On peut combattre cette réforme qui est injuste à leurs yeux, et je partage leur point de vue", mais "le droit de grève doit se concilier avec le droit des Français d'aller travailler".

Prévoir un service minimum

Mme Pécresse, qui est également présidente de l'organisme Île-de-France Mobilités (IDFM), a assuré avoir "demandé à la SNCF et à la RATP, si le service minimum n'est pas garanti, qu'ils remboursent les voyageurs". "La RATP et la SNCF feront leur maximum mais je demande au gouvernement de changer la loi" qui "doit prévoir un service minimum", a-t-elle martelé une nouvelle fois, estimant que "le droit de grève doit pouvoir se concilier avec un principe constitutionnel de continuité du service public".

Le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a indiqué vendredi que le gouvernement préparait "un plan de transport" en prévision d'une grève susceptible de se prolonger plusieurs jours.

Les relations se tendent sur le sujet

Pour déminer "le temps est compté" car "il faudrait reprendre la concertation à zéro pour ne pas aboutir à une réforme injuste" et "mal ficelée", a-t-elle estimé.

Jeudi a vu les relations se tendre sur le sujet, la CFDT-Cheminots se ralliant à la grève tandis que la ministre des Solidarités Agnès Buzyn et la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye dénonçaient des "revendications très corporatistes" ou accusaient la CGT de ne pas "jouer le jeu de la démocratie sociale".

Édouard Philippe recevra les partenaires sociaux à Matignon lundi et mardi.