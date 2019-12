Des figures médiatiques comme Eric Drouet, Priscillia Ludosky et « Fly Rider » ont appelé à rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites.

Dans une vidéo mise en ligne mardi 3 décembre sur YouTube, des figures médiatiques des « gilets jaunes » lancent un appel à rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites dès jeudi 5 décembre, et à faire de cette date « un nouveau moment de l'histoire de notre pays ».

Fait rare depuis un an, on y trouve rassemblés, entre autres, le routier Eric Drouet, l'un des initiateurs du mouvement en novembre 2018, Maxime Nicolle, alias « Fly Rider », connu pour ses directs interminables et parfois complotistes sur Facebook, mais aussi Priscillia Ludosky, qui avait lancé en 2018 une pétition signée par plus d'un million de personnes contre la hausse des taxes sur le carburant, ou encore Jérôme Rodrigues, grièvement blessé à l'œil lors d'une manifestation, en janvier, par un tir de lanceur de balles de défense.

« Nous appelons tous les Français épris de justice et d'égalité, jeunes, plus anciens, actifs, ou retraités à se mobiliser le 5 décembre et les jours d'après », lancent-ils, précisant que « ce n'est pas un appel à soutenir les directions syndicales, mais à se joindre à leur base ».

Lorsqu'a débuté la mobilisation des « gilets jaunes » il y a un an, ces derniers se montraient en effet aussi méfiants à l'égard des syndicats qu'à l'égard des partis politiques. Il y avait pourtant parmi eux, sur les ronds-points, des salariés syndiqués et des représentants syndicaux, mais ils ne faisaient pas part de leur engagement, au risque de se faire accuser de vouloir récupérer le mouvement. Etiquettes et drapeaux étaient bannis des manifestations.

