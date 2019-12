Grève du 5 décembre : des centaines de vols annulés jeudi

EasyJet et Air France ont annoncé l'annulation de vols intérieurs et moyen-courrier. Le ministre de l'intérieur a annoncé que 245 rassemblements ont été déclarés.

Voilà plusieurs semaines que la France se prépare à la mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi 5 décembre, qui s'annonce suivie et massive.

Les syndicats espèrent mobiliser en masse contre le projet du gouvernement, transports et écoles prévoyant déjà un taux de grévistes très élevé. Plusieurs appels à rejoindre le cortège ont été lancés par des groupes de « gilets jaunes », et des militants radicaux black bloc semblent également prêts à manifester en tête de cortège jeudi.

EasyJet annule 233 vols intérieurs et moyen-courrier jeudi

Tandis que la compagnie Air France a déjà annoncé annuler 30 % de ses vols intérieurs et 15 % de ses vols moyen-courrier jeudi, EasyJet a fait savoir mercredi qu'elle annulerait 233 vols intérieurs et moyen-courrier jeudi.

« 233 vols ont été annulés, dont 70 touchent le Royaume-Uni », a indiqué dans une déclaration la compagnie, sans préciser la proportion de ses vols touchée. EasyJet s'attend « également à ce que d'autres vols subissent des retards » et conseille à ses clients de vérifier l'état de leurs vols.

9 trains sur 10 ne circuleront pas

Du côté des trains, la SNCF a réactivé son plan de bataille éprouvé lors du long conflit social du printemps 2018 contre la réforme ferroviaire, pour faire rouler quelques trains et prévenir les voyageurs. La date du 5 décembre pour le début du mouvement était connue depuis un certain temps, et une cellule a été mise en place à l'arrivée de Jean-Pierre Farandou à la tête du groupe public, début novembre, pour préparer le terrain.

