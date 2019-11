Grève du 5 décembre : ces transporteurs qui se frottent les mains

Faut-il s'attendre à une journée noire dans les transports ce vendredi 5 décembre ? La grève contre la réforme des retraites et la fin des régimes spéciaux s'annonce très suivie à la SNCF et à la RATP, après un premier round le 13 septembre dans le métro parisien, dont plusieurs lignes avaient du être fermées, faute de conducteurs. Cette fois-ci, la grève, reconductible, touchera tout le pays et pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.Si, à quelques semaines de la journée de contestation, la droite a ressorti le vieux serpent de mer du service minimum, il est très peu probable qu'il soit effectivement mis en place. Les usagers s'attendent donc au pire et se tournent vers des moyens de transport alternatifs. D'autant que la SNCF a fermé à la réservation tous les trains prévus du 5 au 8 décembre et invite les voyageurs « à privilégier d'autres modes de déplacement ».Lire aussi Grève : la RATP doit-elle assurer un service minimum ?Explosion de la demande pour FlixBusAlors que ces reports se font d'habitude plutôt à la dernière minute, FlixBus constate déjà depuis deux semaines « une hausse de plus de 70 % de la demande pour des trajets entre le 5 et le 8 décembre » par rapport à l'an dernier, indique la compagnie de cars au Point. La demande explose carrément pour les trajets Paris-Lyon (+ 160 %) et Paris-Strasbourg (+ 150 %), car les premiers jours de mobilisation coïncident avec la Fête des...