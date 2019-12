Grève du 5 décembre : ce que vous pouvez négocier avec votre employeur

Le 5 décembre, voire les jours suivants, il va être compliqué de se rendre à son travail en raison de l'appel à la grève lancé par les syndicats qui protestent contre la réforme des retraites. Voici les solutions possibles, à négocier avec votre employeur, ainsi que sur ce que vous avez le droit de faire... ou non.Le télétravail, une option possibleDans certains métiers (cadres, employés de bureau postés devant leur ordinateur, etc), le télétravail est une alternative en particulier dans les entreprises qui ont négocié un accord collectif ou une charte sur le sujet. En l'absence d'accord collectif, il est possible, avant la grève, « de rédiger un avenant au contrat de travail, souligne Fatima Belghomari, du cabinet parisien AP, voire a minima qu'il y ait un échange écrit par mail ou courrier entre le salarié et l'employeur, avec accord de ce dernier. » LIRE AUSSI > RATP, SNCF... pourquoi un service minimum garanti paraît peu envisageableDans ce cas, organisez-vous à l'avance : ordinateur à domicile, accès aux dossiers de l'entreprise, etc. « Dans l'idéal, il faudrait consulter les représentants du personnel pour garantir les droits du salarié, son temps de travail, son droit à la déconnexion et aussi qu'il puisse être assuré dans le cadre de ce travail à domicile », renchérit Me François Vaccaro, spécialisé en droit du travail.Poser des RTT ou des jours de congé ?Infirmiers, ouvriers du BTP, agent de sécurité... tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler peuvent demander à poser une RTT ou un jour de congé. L'employeur peut accepter ou non. A l'inverse, ce dernier ne peut forcer le salarié à se mettre en congé. « En droit, le salarié a l'obligation de s'organiser pour se rendre à son travail, insiste Me Eric Rocheblave, avocat à Montpellier. S'il n'y parvient pas, l'employeur peut donc lui déduire un jour de salaire, ou au prorata des heures loupées ce jour-là. » Sauf ...