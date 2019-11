Grève du 5 décembre : "Aucun TER, TGV, TERGV du 5 au 9 décembre", dans les Hauts-de-France

Le vice-président aux Transports des Hauts-de-France Franck Dhersin a annoncé sur Twitter que du 5 au 9 décembre, il n'y aurait "probablement aucun train ni TER ni TERGV ni TGV ni Eurostar".

Un TER des Hauts-de-France, à Lille, le 26 février 2018. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Son tweet n'est pas passé inaperçu. Alors que la grève du 5 décembre , contre la réforme des retraites, s'annonce très suivie, le vice-président de la région Hauts-de-France, chargé des Transports, a livré des prévisions de transports très pessimistes.

Selon le message qu'il a posté sur Twitter mercredi 27 novembre, "du 5 au 9 probablement aucun train ni TER ni TERGV ni TGV ni Eurostar" ne devraient circuler.

"Une des grèves les plus dures qu'on ait jamais vues"

Joint par France 3 Hauts-de-France, il maintient ses prévisions. "Ce sera une des grèves les plus dures qu'on ait jamais vues", a-t-il déclaré, assurant avoir, selon la télévision locale, plusieurs sources d'informations proches de la SNCF . Et d'insiter : "je pense vraiment qu'on sera entre 0 et 5 %".

" La sncf refuse de communiquer . Elle sait déjà que cela va être très dur. Mais les usagers ? Qui pensent à eux? A la galère qu'ils vont vivre ! Télétravail ? Hotel ? Chez des amis ? Pas payé ? Les usagers doivent s'organiser alors je leur dit ce que je sais et que les autres cachent" , a également écrit Franck Dhersin sur Twitter.

Des prévisions 48 heures à l'avance

"Le 5 s'annonce effectivement très fort. Mais pour le reste, on ne sait pas encore. Tous les agents n'ont pas encore déclaré leur intention de faire grève. Le but pour nous, c'est qu'il y ait de toute façon le moins de trains possible. Mais je ne sais pas sur quoi se base M.Dhersin pour écrire son tweet..." , a réagi pour France 3 Marc Lambert, membre du bureau régional Sud-Rail.

"Bonjour, en cas de mouvement social, les prévisions ne peuvent être données que 48 heures à l'avance", est-il précisé sur le compte SNCF TER Hauts-de-France ce mercredi.

Le gouvernement lui semble se préparer à une grèvre qui dure. "Nous préparons bien sûr le plan de transports pour le 5, le 6, le 7, le 8, bref les jours possibles de grève, de manière à faciliter le transport des Français, et nous serons très vigilants sur les aspects d'ordre public" , avait indiqué vendredi 22 novembre le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari sur la chaîne BFMTV, sans détailler ce "plan".