Grève du 5 décembre : aller à l'école, ou pas ?

Parce qu'ils craignent d'être les grands perdants de la réforme des retraites, les quelque 900 000 enseignants des écoles, collèges et lycées devraient déserter massivement les tableaux ce jeudi, à l'appel de la plupart de leurs organisations syndicales. La dernière mobilisation nationale dans les écoles, le 19 mars, avait réuni 25 % des professeurs du primaire, selon les chiffres du ministère de l'Education. Ce jeudi, ils devraient être au moins deux fois plus nombreux, d'après les estimations du Snuipp, le syndicat majoritaire des instituteurs, et du SE-Unsa.L'école de mon enfant risque-t-elle de fermer ?Oui, mais vous en serez normalement averti. D'après les remontées encore partielles des syndicats, entre un tiers et la moitié des écoles pourraient afficher 100 % de grévistes. Le mouvement, national, n'épargnera pas les écoles privées, dont les enseignants sont fonctionnaires d'Etat au même titre que leurs collègues du public.En théorie, depuis la loi de 2007 sur le service minimum d'accueil, les mairies sont censées assurer une présence pour garder les enfants dès qu'un quart des professeurs sont absents des salles de classe. Mais dans les faits, surtout en cas de grève nationale qui touche aussi les fonctionnaires territoriaux et les animateurs périscolaires, les communes sont nombreuses à se déclarer « ne pas être en mesure » d'assumer l'accueil des enfants. Dans de nombreux quartiers, les grilles de l'école pourraient ainsi rester closes ce jeudi.Pour savoir si l'école de votre enfant est concernée, mieux vaut se tourner vers la mairie que vers les enseignants. Légalement, ces derniers n'ont le droit de s'exprimer que pour eux-mêmes, sur leur intention de suivre la grève. Cependant, « la tradition veut que les équipes informent au maximum les parents de ce qui est prévu », remarque Stéphane Crochet, le porte-parole du syndicat SE-Unsa. Un conseil : guettez les affiches à ...