Grève du 5 décembre : à vélo avec les Parisiens pour traverser la capitale

Lumières : OK. Casque : OK. Gants : OK. Emmitouflé sous plusieurs épaisseurs de vêtements, je vérifie une dernière fois que ma panoplie de cycliste est complète. Ma mission en ce jour de grève contre la réforme des retraites : rejoindre l'est de Paris depuis Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), à l'ouest de la capitale. Il est 8h15 quand j'enfourche mon VTT. Plus habitué à enchaîner les montées et descentes en forêt qu'à zigzaguer entre les voitures sur le bitume, je me lance dans le trafic. Sur la grande avenue habituellement noire de monde aux heures de pointe, ça roule.Non loin de la place de la Boule à Nanterre, de nombreux salariés attendent... leur bus. A l'image de Reda, qui travaille dans la finance à la Défense, le quartier d'affaires de Paris. « Apparemment, il y en a un sur deux et si je dois patienter trop longtemps, je commanderai un Uber... » Reda n'a pas le temps de finir sa phrase que le bus, justement, arrive. « Ah ben je vais arriver en avance au travail », fanfaronne-t-il tout sourire.La queue à la station-serviceLe mien (de sourire) s'efface quand je me rends compte qu'il va me falloir grimper vers le mont Valérien. Une interminable montée. Mauvaise nouvelle : ma lampe avant vient de me laisser tomber. Et le froid, doublé d'un brouillard à couper au couteau, est encore plus mordant que ce que j'imaginais.Et ce cycliste à vélo électrique qui me nargue. Il me double sans même un regard de compassion et me laisse à la peine ravaler une bouffée de jalousie. Tiens, la station-service où des dizaines d'automobilistes faisaient la queue mercredi soir est presque vide. José, le pompiste, paraît presque blasé et en veut aux journalistes. « Les médias, ils propagent la peur, la crainte, et les gens s'excitent la veille pour venir faire leur plein, comme à chaque fois qu'ils entendent parler de blocage de raffineries. » Gilles n'avait pas le choix : « Ce jeudi et demain, je vais faire ...