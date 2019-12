Grève du 5 décembre : à quel point les les hôpitaux seront-ils touchés ?

Ce jeudi, date de la journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, des soignants afficheront des banderoles, certains porteront des brassards, d'autres seront dans la rue (le collectif Inter-Urgences, la CGT, FO, Sud Santé ou encore le syndical national des professionnels infirmiers appellent à la mobilisation) mais la continuité des soins sera assurée pour les patients, avec quelques précautions à prendre.Des interventions non-urgentes reportéesS'il n'y a pas de « déprogrammation massive » d'actes, il est possible que certains examens ou opérations non-urgentes soient reportés. Dans ce cas, les patients sont directement prévenus. Vérifiez en revanche vos mails et vos répondeurs : plusieurs hôpitaux s'assurent auprès de leurs patients que ceux-ci pourront bien venir s'ils ont un rendez-vous programmé jeudi. LIRE AUSSI > Retraites, hôpitaux... Emmanuel Macron face au « mur du 5 décembre »Du côté de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), soit 39 hôpitaux, des mesures sont prises pour permettre aux soignants de rejoindre leur lieu de travail. Pour eux, l'APHP a conclu un contrat avec l'application de covoiturage Karos. Des prises en charge de location de vélos ou de vélos électriques sont possibles pour les personnels. « Jeudi, nous serons dans un fonctionnement type dimanche, ça ira. L'inquiétude est pour les jours qui suivront », pointe le Pr Michel Lejoyeux, président du Syndicat des médecins des hôpitaux de Paris.SOS médecins sur le pontStéphane Aszerman le sait : « Nous allons être très sollicités car de nombreuses personnes, faute de transports, ne pourront pas se rendre chez leur médecin », explique ce docteur de SOS Médecins. Comme de nombreux collègues, il sera sur le pont jeudi, d'autant plus que les maladies saisonnières comme les angines, gastro, bronchiolites ont pris leurs quartiers d'hiver dans les familles. VIDÉO. Grève du 5 décembre : ...