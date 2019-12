Grève du 5 décembre : à Lyon, tout roule dans les transports en commun

C'est comme si Lyon avait été épargnée par la grève : le réseau de métro, de tram et de funiculaire fonctionne à plein, celui de bus aussi, malgré de légères perturbations sur les lignes secondaires. Bref, rien, ou presque, à signaler dans les TCL (Transports en commun lyonnais). Le service est presque complet. Et Lyon, l'une des grandes villes les moins touchées par la grève.Ce jeudi matin, les lignes du réseau lyonnais étaient bondées : des milliers de manifestants convergeaient vers la rive gauche du Rhône pour protester contre la réforme des retraites.Suivez notre direct Le cortège parisien s'élance, la grève RATP reconduite jusqu'à lundi inclus« Ici, il n'y a pas de régimes spéciaux »À Lyon, c'est le groupe Kéolis qui exploite, par délégation de service public, le réseau de transports en commun. Kéolis est? une filiale de la SNCF dont le service est quasi paralysé à Lyon, comme sur le territoire national. « Kéolis est une entreprise privée, même si la SNCF en est l'actionnaire majoritaire », rappelle la direction de Kéolis-Lyon, « et ici, il n'y a pas de régimes spéciaux ». En clair, les salariés de Kéolis sont soumis au régime général. Et ne se sentent donc pas directement concernés par les revendications du jour.Les salariés de TCL sont même particulièrement mobilisés en cette fin de semaine pour les besoins de la Fête des lumières. Un dispositif exceptionnel est en effet mis en place pour...