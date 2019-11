Grève du 5 décembre : à la SNCF, tous les syndicats représentatifs prêts à un conflit dur

Les syndicats de la SNCF durcissent le ton. Début novembre, le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, avait déjà prévenu dans le Parisien-Aujourd'hui en France : « une grève reconductible se dessine » sur le rail à partir du 5 décembre, jour de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. C'est bien ce qui va se passer.La CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et SUD-Rail ont signé lundi un appel unitaire à une grève illimitée, et la CFDT-cheminots leur a embrayé le pas ce jeudi 21 novembre en annonçant le dépôt d'un préavis de mouvement reconductible « dès ce soir ou demain ». Bref, les quatre syndicats représentatifs à la SNCF sont sur la même ligne.« Le gouvernement n'a pas mesuré les attentes des cheminots qui ont besoin d'être rassurés », a estimé le secrétaire général de la CFDT-Cheminots (quatrième syndicat de la SNCF) Didier Aubert, à la sortie d'une réunion au ministère des Solidarités. Cette réunion, qui rassemblait le Haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, ainsi que le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, était la deuxième table ronde prévue dans le cadre de la concertation sur la réforme des retraites. Tout comme la première, organisée fin octobre, seuls la CFDT et l'Unsa ont répondu présents.« Il s'agit clairement de faire monter la pression »Leur présence n'a pourtant pas permis de faire avancer le dossier, et encore moins de calmer les esprits, avant la grande grève du 5 décembre prochain. « On n'appelle pas encore à la grève, a précisé Didier Aubert, ce n'est pour le moment qu'un préavis qui est déposé. Mais il s'agit clairement de faire monter la pression, même si on laisse la porte encore ouverte à la négociation. »D'autres l'ont d'ores et déjà fermée. « Pas question de négocier sur une quelconque mise en place de la retraite à points, réaffirme Fabien Villedieu, délégué SUD-Rail. ...