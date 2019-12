Grève du 5 décembre : à la SNCF, 90% des trains seront à l'arrêt en France

Du jamais-vu depuis 1995. Pour le premier jour de grève à la SNCF contre la réforme des retraites, les perturbations sur les rails seront considérables ce jeudi avec moins de 10 % des trains en circulation sur toute la France.Dans le détail, seulement un trajet sur cinq en TER est assuré, avec un trafic nul en Bretagne et en Occitanie. « Et, quand il est assuré, c'est surtout en bus », précise la SNCF. Sur Transilien, seulement un train sur dix. Même punition pour les TGV avec un train sur dix. LIRE AUSSI > Grève RATP : RER, métros et bus... les prévisions de trafic du jeudi 5 décembreTER. Un trajet « Transport express régional » sur cinq circulera jeudi. Un service essentiellement assuré par des autocars. En Bretagne et en Occitanie, « le trafic sera quasiment nul », a précisé Agnès Ogier, porte-parole du groupe SNCF.Trafic Intercités. Là aussi, la SNCF annonce un service « quasiment nul ». Sont prévus un seul Paris-Clermont, Paris-Brive ou encore Paris-Rouen-Le Havre. Aucune circulation ne sera assurée sur un certain nombre de liaisons en province (Bordeaux-Marseille, Nantes-Lyon, Caen-Le Mans-Tours, ou encore Clermont-Ferrand-Lyon). RER/Transilien. Un train sur dix roulera, « essentiellement aux heures de pointe ». Pour le RER, la SNCF prévoit 4 trains par heure en heures de pointe à la gare du Nord. Pour les autres, RER A, C, D et E, on prévoit entre 1 et 4 circulations par heure. Plus d'informations disponibles sur le site de la RATP. TGV. C'est 10 % du trafic qui devrait être là aussi opérationnel. La SNCF prévoit deux à trois allers-retours dans le Sud-Est pour Lyon, Marseille, Montpellier ou encore Besançon, six pour Paris-Lille, et seulement un pour le Grand-Est (Strasbourg, Nancy, Metz, Reims).Sur la zone Atlantique, la situation est tout aussi dégradée. Sont prévus, trois trajets vers Bordeaux et Rennes, deux vers Nantes, et un seul vers Le Mans et Tours. Ouigo. Ces lignes low-cost ne font pas ...