Grève du 5 décembre : à Boulogne, cette PME s'y prépare depuis des semaines

« On n'a pu avoir seulement trois voitures de location sur les neuf que nous espérions », lance Farid Jouini, directeur d'exploitation d'Actor Sécurité, alors qu'il entre dans le bureau sur lequel sont disposées des médailles de bravoure. Un tableau détaille le « plan de crise », lié à la grève du 5 décembre, avec une carte des pistes cyclables parisiennes et les axes qui sont régulièrement bloqués les jours de manifestation ou de grogne sociale : la N118, l'A86, le périphérique, l'A1, A3, A4 et A6.Au troisième étage de cet immeuble sécurisé de Boulogne-Billancourt, l'entreprise s'apprête à déménager, mais n'a pas eu le temps de déplacer ses cartons : il faut absolument que d'ici ce 4 décembre au soir, les quelque 100 agents opérationnels puissent être déployés en Île-de-France et ce, malgré la quasi-impossibilité de prendre le métro et une forte dégradation du trafic francilien.La présence d'agents impérative pour ouvrir certains sites« Quand on gère la sécurité d'un site classé défense comme une ambassade, on ne peut se permettre aucune faute et une grève des transports n'est pas une excuse suffisante pour arriver en retard », insiste Pascal Bitot-Panelli, directeur des effectifs d'Actor. Sans agent de protection, certains immeubles ne peuvent tout simplement pas ouvrir. LIRE AUSSI > S'assurer contre une grève, c'est possibleDans cette PME francilienne, 80 % des employés utilisent les transports en commun. Alors, il a fallu anticiper les plannings plus d'un mois en avance afin d'être sûr de répondre présent. En l'occurrence, plusieurs niveaux ont été établis selon le type de transport utilisé par les agents : les personnels mobilisables en voiture et deux-roues sont ceux qui pourront se déplacer le moins difficilement.Ils devront partir avec deux heures d'avance de leur domicile, pour être sûrs d'être à l'heure. Ce temps leur sera payé par ...