Grève du 17 décembre : la «Marseillaise» de l'Opéra National de Paris sur les marches de Bastille

La scène est inhabituelle. Les marches de l'Opéra Bastille, au lieu d'accueillir des spectateurs en quête d'auteur lyrique, hébergent le personnel de l'Opéra de Paris en grève, lui aussi, contre la réforme des retraites, ce mardi soir. « Manu notre retraite ne sera pas une comédie à la française » ou encore « Opéra National de Papis » ont écrit sur des calicots les personnels de l'opéra manifestant sur la place de la Bastille, étape du parcours de la manifestation de l'intersyndicale, avant le terminus place de la Nation.A l'occasion d'une pause dans l'avancée du cortège, musiciens et chanteurs ont interprété une vibrante « Marseillaise » qui a ravi les spectateurs mais aussi les réseaux sociaux. Ce concert improvisé de l'Orchestre National de l'Opéra de Paris et de son chœur a ému nombre d'internautes. Montrer des choses singulières, ça on aime. L'art en lutte.Concert spontané de l'Orchestre National de l'Opéra de Paris. En grève !#17decembre2019 #greve17decembre pic.twitter.com/DszmbmXq1i-- Teleia. (@TeleiaLuttes) December 17, 2019 La vidéo du chant de l'armée du Rhin postée par un journaliste de Mediapart a ainsi été vue plus de 67 000 fois en 4 heures sur le réseau social Twitter. pic.twitter.com/yxcqZzruTO-- Fabrice Arfi (@fabricearfi) December 17, 2019 L'hymne de Rouget de l'Isle est aussi l'occasion pour les personnels de l'Opéra de faire parler d'eux, dans un combat contre la réforme des retraites où ils ne sont pas en première ligne comme les cheminots.Plus de 2,5 M€ de pertes pour l'Opéra de ParisL'Opéra et la Comédie Française sont les seules institutions culturelles concernées par la réforme. Le régime spécial de l'Opéra est un des plus anciens de France, puisqu'il date de 1698, sous Louis XIV. Fait inédit, plus d'une centaine de danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris ont défilé jeudi dernier dans les rues. Une fois leur caisse spéciale ...