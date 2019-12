Grève du 17 décembre : entre 615000 et 1,8 million de manifestants en France

L'essentiel :Entre 615 000 (selon l'Intérieur) et 1,8 million de manifestants (selon la CGT) ont défilé ce mardi dans toute la France. À Paris, le cortège a rallié la place de la République à la place de la Nation.La CFDT est entrée dans la danse. Furieux des annonces d'Édouard Philippe sur l'âge d'équilibre à 64 ans, Laurent Berger a appelé les militants de son syndicat à se mobiliser massivement. Il a quitté le cortège en milieu d'après-midi à cause des mouvements de foule autour de lui.Fragilisé par la polémique sur ses « oublis », le « Monsieur Retraites » du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, a présenté sa démission lundi. Emmanuel Macron cherche un remplaçant pour mener à bien la réforme.Alors que les transports en commun franciliens sont toujours bloqués, la circulation a semblé plus fluide ce mardi matin.» Le fil de la journée de mardi :19h21. Une trentaine d'interpellations à Paris. Les forces de l'ordre avaient interpellé 30 personnes à 19 heures, a annoncé la préfecture de police. Selon le parquet, il y avait 23 personnes en garde à vue à la même heure.19h10. Les syndicats d'enseignants préparent l'après-Noël. Selon Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes-FSU, le principal syndicat des professeurs des collèges et lycées, les enseignants devraient reprendre date pour une nouvelle journée de grève après les vacances de Noël, probablement « dans les deux premières semaines de janvier ».18h43. 1,8 million de manifestants en France selon la CGT, contre 1,5 million le 5 décembre et 885 000 le 10 décembre. Le syndicat annonce également la présence de 350 000 personnes dans le cortège parisien (250 000 le 5 décembre, 180 000 le 10 décembre). / 18h35. 72 500 personnes ont défilé à Paris, selon les chiffres dévoilés par le cabinet Occurrence pour un collectif de médias, dont Le Parisien. Le ministère de l'Intérieur évoque pour sa part 76 000 manifestants ...