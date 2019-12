Grève : des voitures du RER B réservées aux femmes et aux personnes vulnérables

Ne pas pouvoir monter où l'on veut dans des transports en commun déjà bondés : c'est l'expérience qu'ont vécue certains hommes ces derniers jours en région parisienne. Comme l'expliquent BFM TV ou Libération, des usagers du RER B se sont vu interdire de monter dans des voitures, « réservées » aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. Des vidéos sur les réseaux sociaux et des témoignages dans les médias le confirment.« On a pu toutes monter. Quand les messieurs arrivaient pour entrer, les agents de sûreté faisaient barrière pour expliquer que non, ce wagon était réservé aux femmes », raconte une passagère du RER B à BFM TV. « Je me suis sentie en sécurité de voir des femmes pouvoir rentrer avec des poussettes ou ce monsieur malvoyant rentrer et que tout le monde s'écarte pour qu'il trouve une place. C'était vraiment le wagon où l'on pouvait être et savoir que tout aller bien se passer. »Lire aussi « Il y aura un plan du remboursement du pass Navigo » selon la PDG de la RATPDémenti de la SNCFToutefois, il ne s'agit pas là d'une politique de la SNCF, mais bien d'une initiative de certains agents, affirme l'entreprise à LCI. « Ces voitures ne sont pas du tout réservées exclusivement aux femmes », dément la SNCF. « Il s'agit d'images tournées aux heures de pointe, des moments propices aux bousculades. En prenant cette initiative, les agents de la sûreté ferroviaire mettent en sécurité dans les...