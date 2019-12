Grève des transports : les bouchons à la baisse en Île-de-France

L'essentiel :Après les annonces d'Édouard Philippe entérinant l'âge pivot, nous publions en exclusivité des simulations sur ce que cet âge de 64 ans va progressivement changer.Avec des RER au compte-gouttes, des Transiliens impactés et huit lignes de métro encore fermées, la RATP prévoyait un trafic comparable à la journée de jeudi.Les déplacements quotidiens des urbains s'avèrent ce vendredi encore, pour la neuvième journée consécutive, très compliqués. Les organismes souffrent.» Revivez le déroulé de la journée en direct19h. La SNCF réclame un répit. Le patron de l'entreprise ferroviaire, Jean-Pierre Farandou, demande aux cheminots grévistes de « faire une pause » pendant les fêtes.18h50. Ça se résorbe. Le site Sytadin recense désormais moins de 400 kilomètres d'embouteillages sur les routes franciliennes. 18h30. Bouchons à la baisse. Le site Sytadin recense désormais 430 kilomètres de routes embouteillées en Île-de-France, soit 40 kilomètres de moins qu'une demi-heure plus tôt. 18h. 470 kilomètres de route sont obstrués en Île-de-France, selon Sytadin. 17h50. Une grande communication de la SNCF mardi. Selon BFM TV, l'entreprise donnera des précisions sur tous ses trains longue distance jusqu'au dimanche 22 décembre. 17h30. La RATP « concentrera ses efforts » sur l'après-midi, samedi. Selon les prévisions de l'entreprise, les lignes 3, 4, 7 et 9 seront assurées partiellement de 13h à 18h et la ligne 8 sera partiellement ouverte de 9h30 à 18h. Les RER A et B circuleront uniquement entre 12h et 18h. Les lignes 1, 14 et Orlyval circuleront normalement toute la journée. Le réseau de Bus devrait s'améliorer avec un service assuré à 60% et le service tramway être quasi normal.17h25. Les voyageurs de Noël bientôt fixés. Selon la direction de la SNCF, citée par BFM TV, l'entreprise informera « jeudi prochain » les «clients avec billets pour les 24,25 et 26 » du maintien, ou non, ...