Grève des transports : ce qui vous attend samedi 21 décembre

À quoi faut-il s'attendre dans les transports en commun pour le premier jour des vacances scolaires, samedi 21 décembre ? Selon les annonces de la SNCF, le trafic sera toujours « très perturbé » par la grève contre la réforme des retraites, qui entrera dans sa 17e journée. L'entreprise prévoit 50 % des TGV en circulation, ainsi que 30 % des TER et 20 % des Transilien. La SNCF envisage de faire rouler un train Intercités sur quatre, tandis que le trafic international sera « perturbé », précise le groupe ferroviaire dans un communiqué. Pour les TER en direction de la Normandie, la réservation qui est « habituellement facultative, sera obligatoire » samedi et dimanche, prévient la SNCF.Du côté de la RATP, la direction a fait savoir que huit lignes resteront fermées toute la journée, samedi : les 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 11, 12 et 13. Le trafic sera donc « encore perturbé », mais « avec une amélioration globale », tandis que dimanche le trafic sera « très réduit », indique la régie dans un communiqué. Samedi, la RATP concentrera ses efforts sur l'après-midi pour garantir un service minimum entre 13 heures et 18 heures pour les métros et entre 12 heures et 18 heures pour les RER (1 train sur 2 sur le RER A et 1 sur 3 sur le B). Les tramways connaîtront un trafic « quasi normal » et 2 bus sur 3 circuleront.Plus d'informations à suivre?