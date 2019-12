Grève des transports : ce qui vous attend jeudi 19 décembre

La grève à la RATP continue et entamera son quinzième jour jeudi 19 décembre. Le trafic restera très perturbé, a fait savoir l'entreprise francilienne sur les réseaux sociaux. Elle note toutefois une certaine « amélioration par rapport aux jours précédents ». Selon le détail des prévisions mises en ligne mercredi en fin d'après-midi, six lignes de métro resteront entièrement fermées : la 3bis, la 5, la 6, la 7bis, la 12 et la 13. Les autres lignes circuleront principalement entre 6 h 30 et 9 heures, et entre 16 h 30 et 19 h 30. Seules les lignes 1 et 14 circuleront toute la journée, avec toutefois un risque de saturation.Sur les lignes 4 et 7, un train sur trois circulera, avec plusieurs stations fermées. Sur la ligne 8, le trafic sera assuré entre les stations Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot, à raison d'un métro sur trois. Sur la ligne 9, un train sur deux circulera entre Nation et Mairie de Montreuil, tandis qu'un train sur trois roulera entre Pont de Sèvres et Franklin-Roosevelt. La ligne 10 sera ouverte seulement le matin avec un train sur quatre et plusieurs stations qui devraient être fermées. La ligne 11 circulera à raison d'un train sur trois, le matin uniquement. La ligne 3 ne sera ouverte qu'entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois, à raison d'un train sur cinq, l'après-midi seulement. Sur la ligne 2, le trafic entre Anvers et Porte Dauphine sera assuré avec un train sur quatre le matin, et un...