Grève des transports à Paris : le casse-tête de la prise en charge des sans-abri

Le trafic du métro à Paris a beau être toujours fortement perturbé par le mouvement contre la réforme des retraites, le Recueil social ne chôme pas. Ce service de la RATP, entièrement dédié à la prise en charge des sans-domicile fixe (SDF), poursuit son œuvre de solidarité, notamment à bord du bus qui accueille les plus démunis.Il faut dire que la fermeture de nombreuses stations de métros complique la vie des centaines de sans-abri qui y élisent domicile chaque nuit. « A priori, on note qu'il y a un peu moins de sans-abri que d'habitude dans les stations. La principale gare de RER où se trouvent les SDF, Nation, est ouverte », indique la RATP.À l'hiver 2018, lors de la Nuit de la solidarité, 373 personnes avaient été décomptées dans les souterrains de la capitale. Et la très grande majorité d'entre eux (86 %) avait alors l'objectif de dormir dans la station. « Certains SDF habitués sont rencontrés parfois en surface, aux abords des stations et ils sont pris en charge, bien sûr », assure la RATP.Moins de personnes aussi dans les accueils de jourPlus globalement, Emmaüs Solidarité rapporte au Parisien « une baisse de fréquentation » des centres d'accueil de jour. Qui dit moins de transports en commun, dit en effet moins d'opportunités de se réfugier au chaud dans l'un des quinze sites de la capitale (la liste ICI).L'association Agir pour la santé des femmes (ADSF) dresse le même constat. « À l'accueil hygiène et santé que nous avons organisé samedi dernier, dans le 18e arrondissement, il n'y a que 70 dames qui ont pu venir. Et elles ont évoqué des galères de transport pas possible pour venir à notre accueil... D'habitude on accueille 200 à 220 dames dans la journée. Ces rendez-vous permettent de leur fournir des couches, des vêtements pour les enfants, des couvertures... », explique Nadège Passereau, déléguée générale de l'association.« Trois maraudes maintenues au lieu de vingt ...