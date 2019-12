Grève des transports : 220 bus privés affrétés en Île-de-France

Quand les transports publics ne répondent plus à l'afflux de voyageurs, pourquoi ne pas faire appel au privé ? C'est une question que s'est posée la région Île-de-France et à laquelle elle a fini par répondre à l'affirmative. Alors que la grève à la RATP et à la SNCF semble bien partie pour s'installer encore plusieurs jours, Île-de-France Mobilités a décidé d'affréter 220 bus privés pour permettre aux usagers pénalisés de se déplacer plus facilement, et ce dès le mercredi 11 décembre.Lire aussi Grève : marée humaine dans les transports d'Île-de-FranceSelon les informations de RTL, ces 220 bus et cars ont été réquisitionnés auprès de compagnies qui ne font pas grève, comme Keolis et Transdev. Cette mobilisation devrait permettre de faciliter les déplacements de 25 000 usagers chaque jour, et se tiendra durant toute la période de la grève. L'objectif est de renforcer ou prolonger certaines grandes lignes de bus, notamment en grande couronne, comme la ligne 14 Express entre Mantes-la-Jolie et La Défense ou encore la ligne 11 entre Goussainville et Gonesse. Les lignes entre Meaux et Chessy et entre Nemours et Melun seront également concernées.Aucune dépense supplémentaireContactée par RTL, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a indiqué qu'« il n'y aura aucune dépense supplémentaire pour les usagers ». Il suffit bien évidemment de se munir de son pass navigo. « En réalité ce que nous...