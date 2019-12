Grève des TER : «Six heures et demie par jour dans la voiture, c'est déprimant»

Nicolas Peyrard commence à sérieusement fatiguer. Depuis dix jours, soit le début de la grève, cet architecte de 32 ans installé à Saint-Etienne est soumis à un rythme infernal. « J'utilise habituellement le train pour me déplacer à Grenoble, à Lyon et dans les villes de la région pour mes déplacements professionnels, mais depuis le début de la grève, il n'y a quasiment plus de TER (Trains express régionaux), alors je suis contraint de prendre la voiture », explique Nicolas.Et c'est là que les ennuis commencent. Mercredi, le jeune architecte a mis deux heures et demie pour rejoindre Grenoble, au lieu d'une heure trente d'habitude. Et le chemin retour s'est effectué en pas moins de quatre heures ! « Six heures et demie par jour dans la voiture, c'est déprimant. Je suis épuisé, physiquement et nerveusement », confie Nicolas.Lui qui utilise habituellement ses déplacements en train pour travailler, perd désormais un temps considérable sur les routes. « Et je dois travailler le soir et le week-end pour rattraper le temps perdu, avec un temps de sommeil réduit, parce que quoi qu'il arrive, le travail doit être fait », explique-t-il. À cette fatigue physique s'ajoutent encore stress et tension : « On ne sait pas combien de temps ça va durer encore, tout le quotidien désormais organisé en fonction de la grève. »«Cette grève, malgré tout, ils la comprennent»Géraldine Grosso, est, elle, une utilisatrice quotidienne de la ligne TER Bourg-en-Bresse-Lyon. Depuis la grève, elle jongle avec sa voiture, le covoiturage, les cars de substitution, les rares TER en circulation... Elle met ainsi deux heures ou plus pour rejoindre Lyon le matin. Autant le soir pour rentrer chez elle. « Il faut se lever plus tôt que d'habitude si on veut arriver à l'heure au travail. Ça devient compliqué, et c'est fatigant », reconnaît la jeune femme.