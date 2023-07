Grève des greffiers: le procès du président de la métropole de Lille renvoyé

Journée de grève nationale chez les greffiers qui manifestent devant le palais de justice de Strasbourg, le 3 juillet 2023 ( AFP / Frederick FLORIN )

Le procès du président (DVD) de la Métropole européenne de Lille (Mel), Damien Castelain, notamment pour recel d'abus de confiance en marge de la construction du Grand Stade, a été renvoyé au lundi au 12 février 2024 en l'absence de greffier, en grève.

"Un seul greffier vous manque et tout est renvoyé", "pour des statuts et une rémunération à hauteur de nos fonctions" ou encore "greffier = grand oublié de la justice", pouvait-on lire sur les pancartes tenues par la quarantaine de greffiers en robe présents dans la salle d'audience où devait se tenir le procès.

Devant la cour, ils ont manifesté "leur désarroi" et leur "colère" dénonçant "un manque de rémunération et de considération". Président, procureur et avocats leur ont apporté leur soutien.

Les greffiers ont appelé à une grève nationale lundi pour protester contre un projet de revalorisation salariale et dénoncer le "mépris" dont leur profession fait selon eux l'objet depuis des années.

La mobilisation a débuté il y a deux semaines de manière spontanée, hors syndicats, provoquée par un projet de nouvelle grille indiciaire qui va désavantager les greffiers, estiment-ils.

Damien Castelain est soupçonné, alors qu'il était vice-président de la Mel, au tournant des années 2010, d'avoir bénéficié, en marge de la construction par Eiffage du Grand Stade de Lille, de plus de 17.000 euros de pierres bleues (un revêtement extérieur de qualité) livrées via le constructeur, pour une terrasse personnelle.

M. Castelain devait également être jugé à partir de lundi pour une autre affaire, lancée par Médiacités en juin 2018: des notes de frais de plus de 20.000 euros, qui auraient servi, selon le site d'information, à acheter des parfums ou des nuits en hôtel de luxe le week-end.

Le parquet avait ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et recel à la suite d'une plainte contre X du militant anti-corruption Eric Darques et d'un signalement de l'association Anticor.

L'Agence française anticorruption (AFA) avait également effectué un signalement, puis relevé, dans un rapport dévoilé par Médiacités, des "irrégularités".

M. Castelain, à la tête depuis 2014 de la Mel - une métropole composée de 95 communes, comptant près de 1,2 million d'habitants - devait aussi être jugé en même temps sur les conditions d'embauche de sa conseillère presse.

Le procès devrait se tenir du 12 au 15 février 2024.