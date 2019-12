Grève des enseignants : passe d'armes entre Jean-Michel Blanquer et la mairie de Paris

Le ministre de l'Éducation nationale a déploré à plusieurs reprises le manque d'accueil dans les écoles de la capitale jeudi lors de la grève contre la réforme des retraites.

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, le 25 novembre 2019 à Matignon. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

S'ils ne sont que 4,55% dans le primaire et 5,42% dans le secondaire à faire grève contre la réforme des retraites ce vendredi 6 décembre , les enseignants étaient bien plus nombreux à être mobilisés jeudi : entre 51 et 70% dans le primaire et entre 42 et 75% dans le secondaire. Résultat : de nombreuses écoles étaient fermées.

Alors que autorités prévoyaient pas moins de 300 écoles fermées à Paris, soit près de la moitié, le ministre de l'Éducation nationale a déploré mercredi matin le manque d'accueil dans les écoles de la capitale. "Je vais appeler la maire de Paris (Anne Hidalgo) pour voir si on ne peut pas faire mieux", a dit le ministre, avait-il dit, assurant que "ce n'(était) pas normal".

Emmanuel Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, a fustigé plus tard une "tentative de détournement des responsabilités du gouvernement , pour le moins inélégante". "La réalité des difficultés des Parisiens demain c'est qu'il y a 78% des enseignants à Paris qui sont grévistes et ils le sont contre une réforme du gouvernement. C'est lui (Jean-Michel Blanquer) qui a un problème, pas nous", a-t-il insisté lors d'une conférence de presse. "Un plan de continuité a été préparé", avait par ailleurs insisté l'élu, précisant qu'"au moins 245 écoles seront ouvertes sur 652" pour accueillir les enfants.

Un comportement politique de la part de Hidalgo ?

Nouveau round ce vendredi 6 décembre. "La loi prévoit ça depuis 2008. Cette loi fait que l'on assure, nous Éducation nationale, ce service minimum d'accueil avec nos personnels quand la grève est inférieure à 25% dans une école, et au-delà de 25% c'est avec la mairie", a répliqué Jean-Michel Blanquer sur BFMTV, estimant ensuite avoir répondu avec "modération et équilibre à une question de ce type qui (lui) était posée mercredi" sur la grève des enseignants parisiens.

"J'ai vu que ça avait peut-être un peu agacé la maire de Paris, j'en suis très marri mais, c'est la réalité, je suis obligé d'être pragmatique, je constate que madame Hidalgo fait mieux le service minimum quand il y a des grèves sous des gouvernements qu'elle aime bien que quand c'est sous ce gouvernement."

S'agit-il d'un comportement politique de la part de l'édile socialiste ? "Il me semble", a répondu M. Blanquer.