Grève : des cars Macron pourraient faire office de transport de secours entre Paris et sa banlieue

Le secrétaire d'Etat aux transport a annoncé qu'un cadre réglementaire avait été trouvé pour pouvoir faire rouler des services d'autocar de longue distance entre la banlieue et le centre de Paris pendant la grève des transports.

Des cars Macron pour aider Macron ? Le secrétaire d'Etat aux transport, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé qu'un cadre réglementaire avait été trouvé pour pouvoir faire rouler des services d'autocar de longue distance, dits cars Macrons (Flixbus et Blablabus-Ouibus), entre la banlieue et le centre de Paris, afin d'apporter des possibilités complémentaires aux usagers bloqués par une grève des transports contre la réforme des retraites qui commence jeudi 5 décembre et qui pourrait durer jusquà ce week-en et au-delà.

Lors d'une conférence de presse sur le « plan de transport mis en place durant le mouvement social à venir », mercredi 4 décembre, M. Djebbari a présenté les « mesures prises dans le cas où la mobilisation se prolongerait. » Il a expliqué en particulier avoir demandé aux opérateurs de cars Macron Flixbus et Blablabus (ex-Ouibus, filiale de Blablacar) de mettre en place un service entre Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), banlieue Nord de Paris, et Massy-Palaiseau (Essonne), au Sud en passant par la capitale. Soit, grosso-modo, sur une partie du tracé du RER B.

Il a fallu pour cela prévoir une dérogation à la réglementation qui prévoit un seul point d'arrêt dans toute l'Ile-de-France aux service de cars longue distance (à la gare de Paris-Bercy) et qui leur interdit de proposer des liaisons de moins de 40 kilomètres. « Les discussions sont en cours sur le tarif proposé par les opérateurs et avec la mairie de Paris sur le question des points d'arrêt », a précisé le secrétaire d'Etat. M. Djebbari envisage qu'une vingtaine de cars pourraient opérer sur la liaison, soit une capacité de moins de 10 000 passagers par jour.

