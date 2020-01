Grève des avocats : le procès Preynat, à Lyon, pourrait être reporté

Le procès Preynat sera-t-il perturbé ? Prévu ce lundi, le procès de Bernard Preynat, dont les agressions sexuelles présumées sur de jeunes scouts de la région lyonnaise ont déclenché l'affaire Barbarin, pourrait être reporté avec la grève des avocats, ont indiqué vendredi plusieurs sources à Lyon.Les membres du Conseil de l'Ordre de Lyon avaient ainsi voté vendredi en faveur de la reconduction de leur grève jusqu'à lundi inclus. Programmé toute la semaine devant le tribunal correctionnel, le procès pourrait être reporté d'au moins une journée. LIRE AUSSI > Pédophilie : la colère d'une victime du père PreynatUne durée « surdimensionnée »Selon des avocats au procès contactés par l'AFP, il est très probable que plusieurs d'entre eux réclament un report à l'ouverture de l'audience lundi.« Je pense que les débats seront au moins neutralisés lundi. Si le procès démarre mardi, cela n'aura pas beaucoup d'incidence car la durée du procès me semble surdimensionnée par rapport au programme », considère Me Yves Sauvayre, avocat d'une des victimes.Si la rencontre prévue lundi entre la garde des Sceaux Nicole Belloubet et les instances nationales des avocats n'est pas jugée concluante et si le Conseil national des barreaux le réclame, le mouvement sera reconduit jusqu'au 19 janvier, a ajouté le Conseil de l'Ordre lyonnais. Prêtre pédophile à Lyon : « J'ai gardé ça pour moi », confie une victime Une série d'agressions pédophilesBernard Preynat, qui reconnaît la plupart des faits, est poursuivi pour des agressions pédophiles commises voici plusieurs décennies, entre 1971 et 1991. À l'époque, il officiait en tant que vicaire aumônier scout à Sainte-Foy-Les-Lyon dans le Rhône. LIRE AUSSI > Prêtre pédophile : les victimes françaises écrivent au papeDix victimes mineures au moment des faits se sont constituées partie civile, en plus d'une poignée d'associations. ...