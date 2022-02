Grève des aiguilleurs en Nouvelle-Aquitaine: trafic SNCF "très perturbé"

La gare Bordeaux-Saint Jean pendant une grève, le 3 avril 2018 ( AFP / GEORGES GOBET )

Le trafic ferroviaire sera "très perturbé" de jeudi soir à samedi matin dans le sud-ouest en raison d'une grève des aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine, ont annoncé mercredi la SNCF et les syndicats.

Vendredi, le mouvement social "perturbera fortement la circulation des TER dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des TGV Inoui, Ouigo et Intercités au sud de Tours de et vers la région Nouvelle-Aquitaine et Toulouse", indique un communiqué de la SNCF.

“Les circulations des TGV Inoui et Ouigo seront interrompues le vendredi matin mais seront assurées toute l’après-midi et soirée pour les départs jusqu’à 20h", précise la SNCF, les "circulations seront interrompues sur la branche La Rochelle. Angoulême et Libourne ne seront pas desservies.”

La circulation des TGV est maintenue de manière quasi-normale jeudi soir.

Concernant les TER, le trafic sera interrompu jeudi à partir de 20h30 au départ et à l'arrivée de Bordeaux. Vendredi, "25% du trafic sera assuré essentiellement sur le Limousin et le Sud-Aquitain” et il n’y aura “aucun trafic en Poitou-Charentes et sur l’étoile de Bordeaux”.

"Nous avons des revendications sur les conditions de travail, les effectifs et la rémunération", a expliqué à l'AFP Julien Bournique, représentant syndical Sud-Rail sur la Nouvelle-Aquitaine. "2022, c'est la 9e année sans augmentation générale des salaires", a-t-il ajouté, évoquant également un "sous-effectif chronique et important au niveau des aiguilleurs en Nouvelle-Aquitaine. On demande aux agents de faire plus d''effort sans reconnaissance professionnelle ou financière".

Une précédente grève des aiguilleurs en Nouvelle-Aquitaine avait perturbé fin janvier le trafic ferroviaire dans la région.