Grève : de Lille à Marseille, les prévisions de trafic dans les grandes villes jeudi

Métro paralysé, circulation des bus allégée, TER supprimés... les perturbations dans les transports ce jeudi 5 décembre seront loin d'être circonscrites à l'Ile-de-France. Dans les grandes métropoles aussi, la journée sera compliquée.MarseilleÀ 15 heures ce mercredi, la Régie des transports métropolitains (RTM) informe sur son site que le service sera ralenti jeudi sur les lignes de tramway et de métro, avec une fréquence allant de 7 à 11 minutes sur le M1 et le M2. À midi, 49 lignes de bus seront à l'arrêt, tout comme la navette maritime entre le Vieux-Port et l'Estaque. Les bus de nuit ne circuleront pas.LilleLa ligne 1 du métro sera desservie avec une fréquence modifiée, tandis que la ligne 2 du métro ne fonctionnera pas. Le tramway circulera avec une fréquence et une amplitude modifiées.Les lignes de bus 30, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, Z6 et MWR - la Navette du Vieux-Lille, les Corolles 1,2 et 3, les Citadines CITT, CIT5, CITL, C9, C10, C11 et la ligne scolaire 967 ne seront pas en service.Seuls quelques dizaines de TER sur 1300 sont prévus dans les Hauts-de-France, selon La Voix du Nord. Soixante-dix cars de substitution sont prévus.NantesLa TAN annonce sur son site que plusieurs lignes seront desservies en horaires « jour jaune », c'est-à-dire semblables à ceux du samedi ou des vacances d'été en semaine : à savoir, les lignes de tramway et busway 1, 2, 3, 4 ainsi que les lignes de bus 10, 11, 12, 23, 26, 30, 36, 50, 54, 79, 85, 86, 89, 96, 97 et les Chronobus. La société prévoit toutefois d'importantes coupures dans le secteur de la manifestation, en centre-ville, entre 14 heures et 14h30.Du côté des TER, un train sur cinq est prévu. Des bus de substitution assureront les trajets.BordeauxLes trois lignes de tram fonctionneront, uniquement de 6h30 à 20h30 avec une fréquence de 15 minutes. Une quarantaine de lignes de bus ne seront pas du tout desservies ce jeudi, rapporte Sud Ouest.Dans la région, ...