Grève : dans les transports, une matinée plus calme qu'attendu

L'essentiel :Si d'importants bouchons ont été constatés en Ile-de-France dès l'aube, jusqu'à 400 km cumulés, ils se sont rapidement régulés. Dans les RER circulant, la situation était plus calme que lundi, de même gare du Nord où la foule n'a pas subi de bousculades.À Paris, dix lignes de métro resteront totalement fermées. La RATP craint une « saturation » des lignes en heures de pointe.Côté SNCF, un TGV sur cinq sera en circulation. Sur le réseau Transilien, un train sur cinq circulera en moyenne.» Suivez l'évolution des perturbations en direct :Midi. Retour à la normale. Nous fermons temporairement ce direct avant de vous redonner toutes les informations de nos journalistes sur le terrain. A noter que Sytadin ne compte plus qu'une soixantaine de kilomètres d'embouteillages. 11h55. SNCF : 77,3% des conducteurs de trains en grève. La société communique son comptage des présents / absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France. Par ailleurs, 55,4% des contrôleurs étaient en grève et 23,9% des aiguilleurs. Soit 24,7% de grévistes ce matin dans toute l'entreprise. 11h40. Plusieurs manifs se sont élancées ce matin. C'est notamment le cas à Marseille, Bordeaux, Lyon ou encore Avignon. Suivez ici notre direct dédié à la mobilisation, aux blocages de raffineries, aux éventuels incidents dans les cortèges et taux de participation. 11h25. L'ironie des enseignants. Sous le hashtag #JeanMichelcomptemoi, les enseignants grévistes veulent faire comprendre à leur ministre qu'ils sont plus mobilisés que ne le laissent penser les chiffres du ministère de l'Education. Sur Twitter, les messages fleurissent. Dans la manifestation Marseillaise #grevedu10decembre #EducEnGrève #JeanMichelCompteMoi pic.twitter.com/QUxYsDOgMB-- SNES Aix Marseille (@SNESAixMars) December 10, 2019 13 manifestants à #Rouen selon Jean-Michel #JeanMichelCompteMoi #EducEnGreve #greve10decembre ...