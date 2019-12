Grève dans les transports : le trafic SNCF et RATP restera fortement perturbé vendredi

La SNCF prévoit un train sur quatre le 13 décembre sur les réseaux TGV, Transilien et Intercités, tandis que huit lignes de métro resteront fermées à Paris.

Au neuvième jour de grève contre la réforme des retraites, le trafic restera fortement perturbé dans les transports publics vendredi 13 décembre.

SNCF : un train sur quatre sur les réseaux TGV, Transilien et Intercités

La direction de la SNCF prévoit notamment un train sur quatre sur les réseaux TGV, Transilien et Intercités. Pour les TER, la SNCF sera en mesure d'assurer quatre trajets sur dix en moyenne. Le trafic international restera perturbé.

En Ile-de-France : huit lignes de métro fermées, trafic perturbé des RER, trams et bus

Comme pour jeudi, en Ile-de-France il y aura un RER A sur deux en moyenne entre 6 h 30 et 9 h 30, puis entre 16 h 30 et 19 heures. Pour le RER B, l'interconnexion restera « suspendue » à la gare du Nord, et seul un train sur trois devrait rouler aux heures de pointe.

A la RATP, dans le métro, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, avec risque de saturation, de même que les lignes Orlyval, RoissyBus et OrlyBus, qui desservent les aéroports. Sur les lignes 4, 7, 8 et 9 le trafic sera très perturbé. Les huit autres lignes seront fermées. Sur la ligne 3, un train sur cinq roulera l'après-midi entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois, tandis que sur la ligne 11 un train sur cinq circulera le matin.

Concernant les bus, la RATP prévoit 50 % de trafic. Quant aux tramways, les lignes T2, T5, T6 et T8 fonctionneront normalement toute la journée. Le trafic sera très perturbé sur les autres lignes.

