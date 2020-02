Grève dans les transports : le trafic RATP un peu perturbé ce lundi

Alors que cinq syndicats appellent à une « journée morte » dans les transports lundi 17 février pour lutter contre la réforme des retraites, le mouvement devrait être peu suivi. Selon les prévisions actualisées lundi matin par la RATP, les bus et tramways qui dépendent de la régie circuleront normalement lundi, ainsi que les deux lignes A et B du RER.Dans le métro, le trafic est annoncé normal sur les lignes 1, 3, 3bis, 6, 7bis, 9, 10, 11 et 14. Sur les lignes 7, 8 et 13, comptez un train sur quatre. Sur les lignes 2 et 4, la régie prévoit deux trains sur 3. Quant à la ligne 12, seulement un train sur deux devrait rouler. Enfin, les perturbations les plus importantes sont attendues sur la ligne 5 : un train sur quatre devrait circuler lundi matin, un sur trois l'après-midi et la ligne fermera à 21 heures.Lire aussi Retraites : Laurent Berger veut des mesures sur la pénibilitéTrafic normal à la SNCFDu côté de la SNCF, « il n'y a pas de perturbations à prévoir sur le réseau lundi. Nous n'avons pas d'adaptation du plan de transport », a indiqué la compagnie ferroviaire à l'Agence France-Presse.Les organisations syndicales organisent cette journée d'action alors que commence l'examen en séance par les députés du projet de loi de réforme. « Une journée morte dans les transports avec l'unité d'appel SNCF-RATP a du sens pour rappeler à ce gouvernement que c'est toujours Non ! au projet de système de retraite par points »,...