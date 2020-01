Grève dans les transports : «En province, ils n'imaginent pas à quel point c'est la galère à Paris»

C'est le big bazar à la gare Saint-Lazare ! Dans le hall d'accès aux quais de la ligne 14, totalement saturée ce lundi matin vers 9h30, des centaines de voyageurs en provenance de toute l'Ile-de-France s'agglutinent. Il y a de la tension dans l'air. « Oh mais elle est idiote celle-là ! » s'énerve une dame bousculée malencontreusement par une autre galérienne. En retrait, Sophie, quinquagénaire « du fin fond des Yvelines » prend son mal en patience. « J'attends que le flux passe, je n'ai pas envie d'être écrasée », témoigne-t-elle.Elle dégaine son smartphone pour immortaliser les grandes foules. « Je prends une photo, j'en ai besoin pour justifier mon retard à mes responsables. Mais ce retard, il va falloir que je le rattrape, c'est une fatigue supplémentaire », souffle celle qui travaille dans « l'aménagement urbain » dans le sud de Paris.Yoga, lecture, télétravail« On comprend les raisons de la grève, mais là, quand on est impacté de la sorte, on ne la soutient plus car on souffre. Il faut trouver d'autres solutions de contestation », s'exaspère-t-elle alors qu'une annonce sonore signale que « la RATP présente ses excuses aux usagers ». « J'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils allaient se faire prescrire un arrêt de travail. Moi, pour me détendre, j'ai le yoga et la lecture mais pas la télé. Je regarde le moins possible les JT car les images de grève sont très anxiogènes », souligne-t-elle.Nourdine, 25 ans, informaticien de Seine-Saint-Denis, se tient, lui aussi, à l'écart de la cohue. « Je viens de sortir mon PC car il fallait que je réponde à une urgence du boulot », commente-t-il. « Ma boîte nous autorise le télétravail mais deux fois par semaine, on est obligés de venir au bureau », explique-t-il. VIDÉO. 33 jours de grève et la cohue persiste dans le métro Sandrine, qui réside à Meaux (Seine-et-Marne) mais se retrousse les manches dans le XIIIe, tente de ...