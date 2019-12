Grève dans les transports : ce qui vous attend mercredi 11 décembre

Les jours passent et la grève des transports est maintenue. Mercredi 11 décembre, septième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, les trafics SNCF et RATP seront encore une fois fortement perturbés. La plupart des trains et métros franciliens ne circuleront pas.Un TGV sur quatreMercredi, la SNCF fera circuler un TGV sur quatre en moyenne, soit un peu plus de trains que mardi. On comptera un train Ouigo sur six, un train sur quatre sur les axes Atlantique et Sud-Est, deux trains sur cinq sur l'axe Nord et trois trains sur dix sur l'axe Est. Il y aura un TGV intersecteurs (province-province) sur dix.Lire aussi Grève à la SNCF : pourquoi c'est encore pire sur la Côte d'AzurSur son réseau TER, la SNCF prévoit de nouveau trois liaisons sur dix, « essentiellement » assurées par des autocars (de moindre capacité que les trains), a précisé le groupe ferroviaire. Il prévoit par ailleurs davantage de trains Intercités que mardi, avec un train sur quatre en circulation mercredi (après un sur six la veille). Le trafic international sera encore « perturbé ». Le groupe recommande toujours « de ne pas venir en gare et d'utiliser d'autres moyens de transport ou de favoriser le covoiturage ».La directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, a indiqué que la SNCF affiche les TGV et Intercités dont la circulation sera « garantie » jusqu'à dimanche. Ces trains sont soit disponibles à la réservation, soit affichés complets...