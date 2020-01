Grève dans les transports : blocages à la Sorbonne, appel au report des partiels à Nanterre

Plusieurs sites universitaires franciliens étaient bloqués ou perturbés lundi matin, des étudiants réclamant le report des partiels, voire des partiels en ligne ou des devoirs maison pour que ne soient pas défavorisés ceux qui ne pourraient se rendre dans les centres d'examen en raison de la grève dans les transports.L'Union nationale des étudiants de France (Unef) a annoncé sur Twitter les « blocages des centres de Sorbonne-Université (Sorbonne mère, Malesherbes et Jussieu) ». L'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), qui avait déjà en décembre annulé ou reporté certains partiels, avait auparavant annoncé sur son site Internet un report des examens qui étaient prévus à partir de ce lundi. Ces derniers seront étalés sur trois semaines, entre le 13 janvier et le 1er février. Blocages des centres de Sorbonne-Université (Sorbonne mère, Malesherbes et Jussieu) @UNEF pic.twitter.com/LUCFyNtePM-- UNEF Sorbonne Université (@UNEFsorbonneU) January 6, 2020 Mais l'Unef, qui refuse cette solution et réclame des alternatives comme des devoirs maison, appelle au rassemblement devant la Sorbonne à 13 heures et à la Tour Zamansky de Jussieu à 14 heures, ce lundi.Concernant l'université de Nanterre (Hauts-de-Seine), l'Unef a lancé une pétition pour réclamer le report des partiels. Au moins deux partiels ont été annulés lundi matin en raison de débrayages et d'un trop faible nombre d'étudiants : un partiel de gestion et un autre d'histoire de l'art. Une assemblée générale des étudiants a eu lieu à la mi-journée. Certains auraient tenté de bloquer le site.Le président de l'université, qui ne souhaiterait ni report, ni partiels en ligne, ni devoirs maison, a proposé un hébergement dans un gymnase pour les étudiants qui ne pourraient faire le déplacement. Une « blague » pour l'Unef qui appelle à une nouvelle mobilisation. Concernant la blague qui n'en est pas une finalement de l'hébergement gymnase ...