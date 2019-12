Grève dans les transports à Paris : échange escarpins contre baskets

Lors des grèves de 1995, Barbara, alors cadre bancaire, déambulait avec ses escarpins sur le bitume de la capitale. « J'ai marché des kilomètres et des kilomètres et j'ai eu une tendinite », se souvient-elle. Alors pour cette nouvelle fronde sociale, celle qui est désormais à la retraite a pris ses dispositions. « Dès la fin du mois de novembre, je suis allée acheter des chaussures de marche urbaine au magasin spécialisé Au Vieux Campeur. J'avais déjà des chaussures de randonnée pour la montagne mais on m'a dit que ce n'était pas bon pour la marche que j'allais faire. Elles m'ont quand même coûté 85 euros mais elles sont très très confortables et imperméables. Et sur les feuilles, ça ne glisse pas ! », s'enthousiasme cette Parisienne du 15e arrondissement, âgée de 63 ans.Comme elle, de nombreux Franciliens privés de transports en commun ont adapté leur look, troquant souliers vernis, mocassins, derbys ou talons hauts pour une paire de « godasses » capable de surmonter les longues distances. Barbara, la joviale sexagénaire, met ses « TBS » toutes neuves à rude épreuve depuis le début du mouvement, cavalant jusqu'à 10 km par jour quand elle file chercher sa petite-fille à la crèche à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).Pas le moment d'être chic Nicole, 72 ans, porte un pantalon et des baskets à contrecœur. LP/Arnaud Journois « Je suis obligée d'enfiler des chaussettes sur mes collants », sourit cette dame en jupe. Nicole, 72 ans, porte, elle, un pantalon et des baskets à contrecœur. « Moi, ce sont les talons aiguilles et la jupette d'abord », décrit-elle. Son allure de marcheuse n'est « pas très élégante ». « Mais c'est pratique », concède-t-elle. Suzanne, 66 ans, habituée aux « chaussures en cuir » ne lâche plus d'une semelle ses Nike depuis une bonne semaine. « Ce n'est pas la période pour être chic », résume-t-elle.Nassim, 40 ans, anesthésiste, a investi, lui, ...