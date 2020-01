Grève dans les transports : «A Nice, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Paris»

« La grève ? » s'étonne Arthur, 29 ans, enseignant : « Honnêtement, à Lyon (Rhône), on l'a vécue par les journaux ! » Dans un couloir du métro, encombré, mais pas plus que d'habitude, on est loin des tensions de Paris. A la gare de la Part-Dieu, après un mois de service SNCF en pointillé qui a mis dans l'embarras des dizaines de milliers d'usagers au quotidien, c'est néanmoins le soulagement. Depuis ce lundi, le trafic reprend avec huit TGV sur dix entre Lyon et Paris, et une amélioration sur le réseau TER.Bruno, qui fait la navette toutes les semaines entre Lyon et Paris, a vécu la grève avec un pied dans chaque ville. « Il y a clairement deux France qui ne vivent pas cette grève de la même manière » résume ce chef d'entreprise. « D'un côté, vous avez la région parisienne, avec des gens qui sont parfois obligés de se lever à 5 heures du matin pour aller au travail avec le système D. Et ce sont les classes les populaires qui souffrent le plus, car elles n'ont pas les moyens de se payer le taxi. Et puis, de l'autre côté, le reste de la France, comme Lyon par exemple, où la grève est perçue comme une réalité assez lointaine par l'intermédiaire des médias. C'est comme si la France se retrouvait dans une situation schizophrène » conclut Bruno avant de sauter dans son TGV. LIRE AUSSI > 30 jours de grève à la RATP : 5 questions sur un conflit qui n'en finit pasSur le quai de la gare, il y a également Guillaume, cadre dans un grand groupe, contraint lui aussi d'effectuer des allers-retours réguliers avec la capitale : « C'est vrai que c'est assez déstabilisant, en deux heures, on passe d'une situation d'insurrection à Paris, où c'est la guerre au quotidien pour grimper dans un métro et pour trouver un taxi, avec des gens qui sont à bout, et Lyon où l'on circule normalement. »Coralie, elle, attend son TGV pour Paris. Venue passer noël en famille à Saint-Etienne, elle ...