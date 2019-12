Grève dans les raffineries : très peu de pompes à sec pour l'instant

C'est la guerre des nerfs. Avec le durcissement du mouvement de grève contre la réforme des retraites, la crainte d'une pénurie d'essence d'ici la fin de l'année gagne les esprits. Dans les stations-service, depuis trois semaines, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à le croire, qui font la queue pour faire le plein en prévision du pire. Et déjà certains en font les frais, çà et là. Ce mardi, 123 stations étaient en rupture totale et 361 en rupture partielle -- sur 11 000 -- dans toute la France. Selon Total, 90 de ses 3500 stations n'avaient plus une goutte d'essence ou de diesel. « Mais c'est 24 de moins que la veille. Et cela se résorbe assez bien », modère le porte-parole du pétrolier français. Des chiffres, en effet en légère baisse ces derniers jours, sur tout le territoire.Guerre de communicationLa menace est pourtant bien réelle à en croire la CGT. Alors que les actions de blocage se multiplient depuis trois semaines sur les sites des raffineries de France et de certains dépôts, la fédération cégétiste de la chimie a annoncé « monter d'un cran » la contestation.« Depuis le 5 décembre on essaye d'influer sur les sorties de produits pétroliers. Maintenant on veut que le petit bonhomme rouge de la CGT remplace le bonhomme de neige et pour cela on va mettre le paquet », lance un des délégués cégétistes de la raffinerie de Feyzin qui rêve de rejouer le scénario de 2016 (contre la loi travail) avec le blocage des huit raffineries sur tout le territoire et des dépôts dans toute la France. Selon le syndicat, deux raffineries seraient à l'arrêt, celles de Grandpuits (Seine-et-Marne) et Lavéra (Bouches-du-Rhône) et trois autres devraient suivre. Plusieurs assemblées générales sont prévues ce jeudi et d'ici le réveillon. « Pour l'heure, aucune des cinq raffineries de Total n'est à l'arrêt, y compris Grandpuits, contrairement à ce qu'affirme la CGT », jure le ...