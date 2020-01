Grève dans les ports métropolitains : début de pénurie outre-mer

Absence de lait, de fromages ou de jambon, les rayons des grandes surfaces de certains territoires d'Outre-mer commencent à manquer de produits alimentaires frais en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites dans les ports français.Alors que le mouvement s'intensifie chez les dockers de métropole, avec une opération « ports morts » lancée par la CGT dans les sept grands ports maritimes, en Guadeloupe, le manque se fait déjà sentir pour Maéva Barret, 35 ans, mère de deux enfants de 6 et 2 ans et demi. « J'ai dû faire trois magasins à Sainte-Anne ».« La première grande surface était vide en début de semaine lorsque j'ai voulu faire mes courses, raconte-t-elle. Pas une goutte de lait et de moins en moins de produits frais (yaourts, jambon, pâte feuilletée etc.) Je suis allée dans une autre enseigne locale discount et toujours pas de lait [...]. J'ai fini par aller dans une épicerie-supérette, où j'ai trouvé 5 ou 6 packs. J'en ai pris trois pour faire quelques réserves ».« Jamais arrivé »En Martinique, quelques conteneurs ont fini par arriver après plusieurs jours d'attente, permettant de remplir un peu les rayons, mais la situation est loin d'être stabilisée, avouent des responsables de supermarchés.Pendant plusieurs jours début janvier, à la place des yaourts, desserts, jambons, beurres ou fromages, la quasi totalité des enseignes de l'île ont affiché les mêmes annonces : « Chers clients, en raison de mouvements sociaux dans les ports hexagonaux, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer l'ensemble de vos produits habituels ».A Saint-Martin également, les rayons des produits frais sont clairsemés. « On a eu les premières pénuries sur les yaourts et les œufs », explique Jean-Pierre Deguille, co-gérant d'un Super U à Saint-Martin. Mais les ruptures de stock ont commencé à se faire sentir également du côté des produits « secs et liquides », indique-t-il.« De temps ...