Grève dans les écoles : 55 % de profs grévistes jeudi en France, 78% à Paris

Pour les parents qui travaillent, la galère devrait être double ce jeudi. En plus des difficultés pour se déplacer en train ou métro, il faudra probablement trouver des solutions alternatives de garde d'enfants. En effet, comme dans le secteur du transport, les principaux syndicats de l'éducation appellent les enseignants à la grève le 5 décembre pour dénoncer la réforme des retraites du gouvernement.Jean-Michel Blanquer a annoncé ce mercredi un taux de grève de 55 % dans les écoles françaises, avec une mobilisation accrue à Paris, puisque l'on attend 78 % ce jeudi dans la capitale. Des chiffres en hausse par rapport à ce que le ministère de l'Education nationale avait annoncé mardi, avec 40 % des écoles dont tout leur personnel serait gréviste et qui seraient donc fermées.Dans le détail, 70 % des écoles en France seront au final impactées par le mouvement. Elles seront soit totalement fermées, soit ouvertes mais avec un accueil assuré par des agents municipaux dans le cadre du service minimum d'accueil (SMA). Dans les 30 % d'écoles restantes, il pourra y avoir des perturbations, mais moindres : les élèves des enseignants absents seront ainsi repartis dans les autres classes. Pour le secondaire Jean-Michel Blanquer annonce un taux de grève «de l'ordre de 50 % » à l'échelle nationale. #Greve #5decembre: une mobilisation jamais vue depuis plusieurs années dans l'enseignement. Le ministère prévoit 70% d'écoles primaires impactées au plan national, soit fermées soit perturbées avec plus de 25% d'enseignants grévistes. Paris sera la plus touchée: 78% grévistes-- Christel Brigaudeau (@cbrigaudeau) December 4, 2019 C'est donc à Paris que la grève sera la plus massive, avec près de 8 professeurs sur 10 qui seront mobilisés. Le service minimum, pour l'heure, ne sera d'ailleurs mis en place que dans trois établissements primaires de la capitale. Au global sur Paris, il y aura 300 écoles fermées et ...