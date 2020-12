Grève d'une partie des éboueurs à Marseille: les ordures s'accumulent

Des monceaux d'ordures dans des rues de Marseille, en raison d'une grève du ramassage, le 23 décembre 2020 ( AFP / Christophe SIMON )

Un mouvement de grève des employés de la société de ramassage des déchets Derichebourg a provoqué un amoncellement d'ordures dans les rues de trois arrondissements de Marseille, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'entreprise Derichebourg Polyceo est chargée de la collecte des déchets dans le 2e arrondissement de Marseille, où se trouve notamment le quartier historique du Panier, à deux pas du Vieux-Port, ainsi que dans les 15e et 16e arrondissements dans le nord de la ville.

"100% des salariés (de Derichebourg), soit 230 personnes sont en grève", a indiqué mercredi Laurent Casanova, secrétaire général du syndicat FO des transports logistiques des Bouches-du-Rhône.

Les grévistes qui ont cessé le travail depuis jeudi, demandent "les mutations" du directeur du site marseillais et de son adjoint qu'ils accusent de "harcèlement". "Depuis l'arrivée de ce nouveau directeur en 2017, une quarantaine d'employés ont été renvoyés", selon Akim Yekken, un des salariés.

"Il agit en dictateur, met la pression et harcèle les salariés", a dénoncé cet employé qui avec une quinzaine de collègues occupaient un centre de transfert des ordures ménagères du sud de la ville, à la Capelette.

"On ne peut pas reprendre avec une direction avec laquelle on travaille avec la peur au ventre d'être licencié. Les licenciements, c'est une simple formalité pour eux et c'est la destruction d'une vie pour d'autres", a expliqué de son côté le délégué FO du site marseillais de Derichebourg, Lionel Martini, selon qui les salariés sont déterminés à aller jusqu'au bout.

D'autres employés étaient également rassemblés à la plateforme de tri des Aygalades dans le nord de la ville (15e arrondissement) et au centre de tri du Jas de Rhodes aux Pennes-Mirabeau, près de Marseille.

Contactée, la direction de Derichebourg Polyceo n'a pas répondu à l'AFP.

Dans un communiqué, la Métropole Aix-Marseille-Provence a expliqué avoir "tenté de jouer la carte de la médiation en réunissant syndicats et représentants de la direction de l'entreprise" mardi.

"Faute d'accord trouvé et suite au blocage illégal" des centres de transfert métropolitains des ordures ménagères ainsi que du centre de tri "par une partie des salariés", la Métropole en appelle aux "forces de police pour en libérer l'accès", a-t-elle indiqué.

"En six jours de grève, 550 tonnes de déchets n'ont pu être collectées sur les 2e, 15e et 16e arrondissements. Avec le blocage des centres de transfert qui paralyse désormais 10 communes, dont Marseille, ce chiffre pourrait plus que doubler en 24 heures, souligne la Métropole.

Ces centres de transfert réceptionnent au quotidien les déchets des communes de Marseille, Septèmes-les-Vallons, la Ciotat, Cassis, Carnoux, Roquefort-la-Bédoule, Gémenos, Ceyreste, Allauch et Plan-de-Cuques.

