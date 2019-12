Grève contre la réforme des retraites : une semaine noire se profile

Tic-tac, tic-tac? Les jours passent et la mobilisation des grévistes engagés contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement ne baisse que marginalement. Alors que plus d'un Français sur deux a une image positive du mouvement, le gouvernement se réunit ce dimanche à l'Élysée afin de définir un plan de bataille pour les prochains jours. La semaine s'annonce particulièrement chargée pour tous : grévistes, non-grévistes et gouvernement. Tour d'horizon.Lire aussi Michel Richard ? Conseils d'un idiot à M. Macron pour s'en sortirLe gouvernement réaffirme sa déterminationNe pas abandonner. C'est ce que répète le gouvernement, Édouard Philippe en tête. Interrogé par Le Journal du dimanche, le Premier ministre joue la carte du « en même temps ». D'un côté, de la « fermeté sur les principes, sans laquelle cette réforme n'existe plus ». De l'autre, de la « souplesse pour les points qui ont été ouverts, par exemple sur le calendrier ».S'il explique ne pas avoir été surpris par la mobilisation du 5 décembre, qui a rassemblé entre 800 000 et 1,5 million de manifestants dans les rues françaises, cela ne le fait pas plier pour autant. « Si on ne fait pas une réforme profonde, sérieuse, progressive aujourd'hui, quelqu'un d'autre en fera une demain brutale, vraiment brutale », se justifie Édouard Philippe. « On pourra apporter des réponses extrêmement positives pour beaucoup de gens qui subissent des injustices dans...