Grève contre la réforme des retraites : un mardi compliqué dans les écoles ?

Si lundi 9 décembre, les classes doivent, en majorité, être ouvertes comme d'habitude, la journée de mardi, elle, s'annonce à nouveau fortement perturbée, dans les écoles, les collèges et les lycées. Les principales organisations syndicales enseignantes ont décidé d'appeler à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.« C'était très attendu des collègues, même les plus calmes sont prêts à y retourner », estime Francette Popineau, porte-parole du principal syndicat des enseignants du primaire, le Snuipp-FSU. Elle s'attend, pour le mardi 10 décembre, à un débrayage « fort », mais peut-être pas aussi important que le jeudi 5 décembre.« On veut une grève pour gagner ! »« Les collègues vont faire un roulement, ils ne pourront pas tous répondre à toutes les dates », pense-t-elle. D'ores et déjà, le taux de grévistes avait largement chuté vendredi dans les établissements scolaires. Il s'élevait, selon les chiffres du ministère de l'Education nationale, à 4,55 % dans le primaire et de 5,42 % dans le secondaire.Pourtant, par endroits, la grève continue bel et bien, notamment à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Dans ce bastion communiste, certaines écoles ont décidé de reconduire la grève ce vendredi, ainsi que lundi, sans attendre la fumée blanche émanant des grandes sections syndicales. Et beaucoup se posent la question : comment durer dans le bras de fer ? Un enseignant s'inquiète d'une mobilisation qui jouerait au yoyo, suivie un jour et le lendemain non : « Ça ce sont des grèves d'opinion, nous on veut une grève pour gagner ! » LIRE AUSSI > Réforme des retraites : des profs en grève, mais qui font cours« Les collègues nous disent que financièrement, ils ne peuvent pas se le permettre... », oppose une institutrice au micro lors de l'assemblée générale des enseignants de la ville. « Si on commence dès le deuxième jour de grève à discuter de comment ...