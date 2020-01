Grève contre la réforme des retraites : un impact limité sur l'économie française

La casse est pour l'instant limitée. Le mouvement social contre la réforme des retraites, qui perturbe notamment les transports, ne devrait pas peser outre mesure sur la croissance économique en 2019, malgré des effets sectoriels importants.Après les Gilets jaunes, c'était la nouvelle inquiétude pour l'économie française en 2019 : la croissance allait-elle être fortement pénalisée par une grève dont la durée est particulièrement longue ?Mercredi devant les sénateurs, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est voulu rassurant, en évoquant un impact « d'au plus » 0,1 point sur le produit intérieur brut (PIB), déjà intégré dans la prévision de croissance à 0,2 % de la Banque de France pour le quatrième trimestre. Il a aussi confirmé la prévision de croissance pour l'ensemble de l'année à 1,3 %.Des effets circonscrits au secteur des transportsLes prévisions de la Banque de France reposent notamment sur une enquête qu'elle réalise tous les mois auprès des entreprises françaises. « Il y a un an au moment du mouvement des Gilets jaunes, 20 % des entreprises se disaient affectées. Aujourd'hui, sur le même échantillon, ce sont 10 % des entreprises, dans les mêmes secteurs, principalement hébergement-restauration et transports », a ainsi détaillé M. Villeroy de Galhau.La grève est en effet essentiellement circonscrite au secteur des transports, qui pénalise les déplacements des personnes et des marchandises, notamment en Ile-de-France, même si les raffineries, l'éducation ou encore certaines professions libérales ont également participé au mouvement. LIRE AUSSI > La grève a coûté 233 euros par salarié aux entreprises parisiennesMi-décembre, le gouverneur de la Banque de France avait déjà expliqué, au regard de l'expérience historique, que les mouvements sociaux « pèsent finalement peu sur la croissance de l'économie, avec plutôt un simple décalage de ...