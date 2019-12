Grève contre la réforme des retraites : un conflit social déjà aussi long qu'en 1995

Ce jeudi 26 décembre marque une étape symbolique importante pour le mouvement social contre la réforme des retraites. Avec ce 22e jour de grève consécutif à la SNCF et à la RATP, le conflit, entamé le 5 décembre, entre dans sa quatrième semaine. Surtout, il égale la durée du mouvement de 1995 contre la réforme d'Alain Juppé sur les retraites, auquel la grève actuelle a souvent été comparée.Il y a 24 ans, le mouvement avait commencé le 24 novembre et s'était terminé le 15 décembre, quand le gouvernement avait annoncé le retrait de son projet de réforme. Ces trois semaines de conflit avaient été marquées par plusieurs manifestations rassemblant entre 1 et 2 millions de manifestants. VIDEO. Grève de 1995 : les trois semaines qui ont marqué la France Le conflit n'est pas près de s'arrêterAlors que le trafic des trains et des transports en Île-de-France est toujours très perturbé cette semaine, la grève de cette année paraît vouée à durer au moins encore plusieurs jours. Une journée d'actions est d'ores et déjà prévue dans toute la France pour samedi et l'approche du Nouvel An ne semble pas entamer la détermination des grévistes. « On ne s'arrête pas quand on a perdu 20 ou 25 jours de salaire, juste parce que c'est le Nouvel An », a répondu mardi le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, dans une interview à L'Humanité.Même détermination du côté du gouvernement, qui veut remplacer les 42 régimes de retraites existants par un « système universel » par points. Laurent Pietraszewski, le « Monsieur Retraites », l'a encore répété cette semaine : il est hors de question de revenir sur la « suppression des régimes spéciaux ».Le prochain rendez-vous des partenaires sociaux avec l'exécutif n'aura lieu qu'après la fin des vacances scolaires, le mardi 7 janvier, et une journée de manifestation est prévue deux jours plus tard. Si la grève durait jusque-là, cette ...