Grève contre la réforme des retraites : sept des huit raffineries françaises à l'arrêt

Après les blocages de dépôts en début de semaine, c'est désormais la grève très suivie dans les raffineries qui fait craindre une pénurie de carburants à l'occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ce jeudi, alors que plusieurs manifestations s'apprêtent à s'élancer en France, sept des huit raffineries de l'Hexagone sont en grève.« Aucun produit ne sort, par pipeline ou par chargement de camion », confirme Emmanuel Lépine, secrétaire fédéral CGT Chimie. Sont concernées les structures de Total à Donges (Loire-Atlantique), Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), Feyzin (métropole de Lyon), La Mède (Bouches-du-Rhône) ou encore Grandpuits-Bailly-Carrois (Seine-et-Marne). Selon notre édition départementale, dans cette dernière, une quarantaine de salariés ont installé un piquet de grève depuis 5h30 ce jeudi. À Grandpuits, « la grève sera reconduite demain »« Nous faisons en sorte qu'aucun produit n'entre, ni ne sorte de la raffinerie, qui tourne au service minimum », défend Marin Guillotin (FO). « Nos attentes sont simples, que Macron jette sa réforme à la poubelle. Sans ça, nous ne bougerons pas. La grève a été votée à 90 %, et sera reconduite demain à 14 heures, après un nouveau vote, si la situation n'a pas évolué. Nous défendons nos acquis », complète Adrien Cornet (CGT).La raffinerie Esso de Fos-sur-Mer et celle de Petroinéos à Lavera, également sur l'étang de Berre (Bouches-du-Rhône), sont aussi à l'arrêt, selon ce syndicaliste.Seule la raffinerie Esso de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) n'est pas touchée par le mouvement, assure Emmanuel Lépine. Douze dépôts également bloquésDeux sociétés opérant des pipelines, Trapil et SPSE, sont également à l'arrêt, ainsi que le dépôt et le port pétroliers de Fos, de même que le port pétrolier du Havre. « C'est du jamais vu », commente le patron de la branche Chimie de la CGT. Par ailleurs, à ...